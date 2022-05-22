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Трамп-младший высмеял Нэнси Пелоси и сенатора Макконнелла за встречу с Зеленским

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Сын предыдущего президента США Дональд Трамп — младший высмеял спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси и лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла за поездку на Украину и встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Трамп опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) фотоколлаж из трех фотографий с саммита, проходившего в Киеве и кадра с протестующей против избрания Джо Байдена президентом США пожилой женщины. На фото она стоит с американским флагом и улыбается в камеру, а на снимках с саммита изображены Пелоси и Макконнелл с Зеленским.

«Неужели политики, которые боятся этого (протестов в Штатах — Ред.), считают безопасным поездки в «зону активных боевых действий?» — подписал коллаж Трамп-младший.

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3 мая американский комик и телеведущий Джимми Фэллон тоже пошутил о фотографии президента Украины Владимира Зеленского с посетившей Киев Пелоси. Комик высмеял позу, в которой стоит на фото украинский президент, и сравнил украинского лидера со спортивным тренером.

Еще одну карикатуру сын 45-го американского президента опубликовал 14 мая. На представленном в соцсети фото-коллаже Зеленский представлен в образе стриптизерши, перед которой действующий глава Белого дома Джо Байден мечет денежные купюры.

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