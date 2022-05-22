Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае
Легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовыми в Рыбинском районе Красноярского края, в результате чего три человека погибли. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по региону в Telegram-канале.
«Предварительно установлено, что около 02:00 (22:00 мск) на 47-м км автодороги Заозерный–Агинское водитель ВАЗ-21074 <…> допустил столкновение с автомобилем «ДАФ», который буксировал другой грузовой автомобиль и двигался впереди в попутном направлении», — говорится в сообщении.
Водитель ВАЗ-21074 и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте. Отмечается, что все трое не были пристегнуты ремнями безопасности.
По факту аварии идет проверка.
18 мая четыре человека погибли в результате столкновения фуры и «КамАЗа», который осуществлял заграждение для бригады дорожных рабочих в Свердловской области. По данным Госавтоинспекции, водитель грузовика Scania протаранил стоявший «КамАЗ». Второй грузовик завалился на бок. В результате столкновения погибли водитель фуры, а также трое мужчин, выполнявших строительные работы на дороге.