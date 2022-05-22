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Финансист Беляев назвал бессмысленной покупку иностранной валюты

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Для россиян рубль остается самой стабильной валютой, а покупка иностранных валют сейчас зачастую не имеет смысла для жителей России. Об этом 20 мая заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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«Это можно было делать, когда рубль был нестабильный. Когда по отношению к рублю росли и были более стабильны другие валюты, прежде всего доллар и евро. Теперь эти времена прошли, а раз эти времена прошли, значит, нет никакого смысла вкладываться в какую-то другую валюту в целях сохранения своих сбережений и тем более — их приумножения», — сказал финансист в беседе с «Москвой 24».

Он подчеркнул, что вкладываться в какие-либо еще валюты было оправданно в период нестабильности. Однако эксперт считает, что сейчас смысл в покупке иностранной валюты есть только для тех, кто планирует отдых за границей.

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В тот же день, 20 мая, экономист Татьяна Куликова, комментируя укрепление рубля, заявила, что «дном» курса доллара станет отметка в 48 рублей. Такое развитие событий эксперт назвала «совершенно экстремальным сценарием».

Тогда же директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин поделился с «Известиями» своими наблюдениями по ситуации на валютном рынке. Брагин сообщил, что рынок валюты еще не нащупал равновесие, так как сохраняется дисбаланс спроса и предложения. А аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин спрогнозировал укрепление доллара к рублю после снятия части ограничений на операции с иностранными средствами платежа.

19 мая помощник президента России Максим Орешкин назвал курс рубля абсолютно рыночным. Он отметил, что российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть.

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