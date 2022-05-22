В Турции перевернулся автобус со студентами

В Турции перевернулся автобус, перевозивший студентов. По меньшей мере два человека погибли, 42 получили травмы, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Об этом 22 мая сообщает телеканал NTV.

Авария произошла в провинции Нигде в центральной части страны. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на одном из участков и вылетел с дороги.

Пострадавшие доставлены в больницы. Полиция проводит расследование.

15 мая стало известно, что минимум 11 человек, в том числе двое детей, погибли и 34 получили травмы после того, как автобус сорвался с обрыва на севере Перу. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, пробил ограждение, и транспортное средство упало со стометрового обрыва.