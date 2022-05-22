Реклама
Прямой эфир

Сын Трампа высмеял американских политиков за «смелость» встречи с Зеленским

0
Дональд Трамп младший
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Paul Hennessy
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дональд Трамп — младший, сын бывшего президента США, иронично отозвался на визит в Киев спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла в начале мая. Американские политики встречались с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Чужое добро: Киев нацелился на российские резервы
Прецедентов передачи активов зарубежного ЦБ третьей стране в истории еще не бывало

Сын Дональда Трамп опубликовал в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) коллаж из трех фотографий со встречи в Киеве. На верхнем фото — пожилая американка протестует против избрания Джо Байдена президентом, стоя с флагом США и улыбаясь в камеру. На двух других — кадры Пелоси и Макконнелла с Зеленским.

«Те же самые политики, которые боялись этого, выясняют, насколько безопасно посещать типа «зону активных боевых действий», — написано на коллаже.

Реклама

К посту Трамп сделал подпись: «Наша точка зрения — это всё».

3 мая американский комик и телеведущий Джимми Фэллон тоже пошутил о фотографии президента Украины Владимира Зеленского с посетившей Киев Пелоси. Комик высмеял позу, в которой стоит на фото украинский президент, и сравнил украинского лидера со спортивным тренером.

Еще одну карикатуру сын 45-го американского президента опубликовал 14 мая. На представленном в соцсети фото-коллаже Зеленский представлен в образе стриптизерши, перед которой действующий глава Белого дома Джо Байден мечет денежные купюры.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022