Сын Трампа высмеял американских политиков за «смелость» встречи с Зеленским

Дональд Трамп — младший, сын бывшего президента США, иронично отозвался на визит в Киев спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла в начале мая. Американские политики встречались с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Сын Дональда Трамп опубликовал в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) коллаж из трех фотографий со встречи в Киеве. На верхнем фото — пожилая американка протестует против избрания Джо Байдена президентом, стоя с флагом США и улыбаясь в камеру. На двух других — кадры Пелоси и Макконнелла с Зеленским.

«Те же самые политики, которые боялись этого, выясняют, насколько безопасно посещать типа «зону активных боевых действий», — написано на коллаже.

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К посту Трамп сделал подпись: «Наша точка зрения — это всё».

3 мая американский комик и телеведущий Джимми Фэллон тоже пошутил о фотографии президента Украины Владимира Зеленского с посетившей Киев Пелоси. Комик высмеял позу, в которой стоит на фото украинский президент, и сравнил украинского лидера со спортивным тренером.

Еще одну карикатуру сын 45-го американского президента опубликовал 14 мая. На представленном в соцсети фото-коллаже Зеленский представлен в образе стриптизерши, перед которой действующий глава Белого дома Джо Байден мечет денежные купюры.