Украина вряд ли сохранится в формате современных границ по причине политики киевского режима в отношении русскоязычного населения. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

По его словам, ни одно уважающее себя и свой народ государство не станет терпеть попрание прав соотечественников на территории соседних стран.

«А тем более, если эти попытки выливается в откровенное уничтожение людей, как это происходило в последние годы в отношении русских и русскоязычных на Украине, где они веками жили на родной земле», — отметил Мурадов в беседе с «РИА Новости».

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Как указал политик, условием существования Украины в нынешних границах могло бы стать полное соблюдение прав национальных общин, в том числе языковых, культурных, образовательных и религиозных. Однако эти принципы были нарушены, из чего Мурадов резюмировал — Украина стала нежизнеспособным государством и дальнейшее ее существование в современных границах маловероятно.

15 мая стало известно, что глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью изданию Bild высказался о возможном изменении границ страны в ходе спецоперации Москвы по защите населения Донбасса.

Он заверил, что Киев никогда не признает иных пределов государства. При этом сообщил о готовности Киева дипломатически разрешить ситуацию.

14 мая замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о том, что России всё равно, будут ли признаны изменения границ Украины странами G7. Важно лишь мнение проживающих на этих территориях людей, подчеркнул он.

11 мая замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил о желании обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. Он добавил, что область планирует полностью перейти под российское законодательство до конца года.

В тот же день постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов выразил мнение, что освобожденные от националистов южные территории Украины войдут в состав РФ.