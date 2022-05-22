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Генерал ВС США Милли предупредил о риске конфликта между мировыми державами
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Глава КНШ ВС США Милли заявил, что риск конфликта между мировыми державами возрос

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Возможность серьезного конфликта между мировыми державами сейчас возросла. Об этом заявил глава Комитета национальных штабов Вооруженных сил США Марк Милли в ходе выступления в Вест-Поинтской академии, передает 21 мая издание Los Angeles Times.

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«Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами — Россией и Китаем», — сказал Милли.

Он также добавил, что у этих стран есть серьезный военный потенциал, а также что они намерены «изменить нынешний порядок, основанный на правилах». США же, со своей стороны вступает в мир, который «становится более нестабильным».

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В обращении к выпускникам военной академии Вест-Пойнт, генерал заявил, что на данный момент у мира есть потенциал «серьезного международного конфликта между великими державами», который растет, а не снижается, пишет «Газета.Ru».

Милли подчеркнул, что Штаты больше не имеют статус неоспоримой мировой державы, так как их господство испытывают Россия, Китай и Северная Корея, а также нестабильность и терроризм на Ближнем Востоке и в Африке.

5 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что президент России Владимир Путин не хочет прямого конфликта с НАТО. Он также заявил, что применение ядерного оружия неприемлемо, потому что оно способно уничтожить всю планету.

10 мая сенатор Алексей Пушков заявил, что риск противостояний с использованием ядерного оружия возрастает из-за отказа Запада от многополярного мира и заявил, что в ближайшее время стоит ждать новых геополитических потрясений, завязанных на жесткой конкуренции и «подогреваемых идеологическими разногласиями». Двумя днями ранее Пушков поделился прогнозами китайских аналитиков на первую половину XXI века, которая обещает быть «высококонфликтной» на фоне попыток западных стран воссоздать мир «под себя».

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