Глава КНШ ВС США Милли заявил, что риск конфликта между мировыми державами возрос
Возможность серьезного конфликта между мировыми державами сейчас возросла. Об этом заявил глава Комитета национальных штабов Вооруженных сил США Марк Милли в ходе выступления в Вест-Поинтской академии, передает 21 мая издание Los Angeles Times.
«Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами — Россией и Китаем», — сказал Милли.
Он также добавил, что у этих стран есть серьезный военный потенциал, а также что они намерены «изменить нынешний порядок, основанный на правилах». США же, со своей стороны вступает в мир, который «становится более нестабильным».
В обращении к выпускникам военной академии Вест-Пойнт, генерал заявил, что на данный момент у мира есть потенциал «серьезного международного конфликта между великими державами», который растет, а не снижается, пишет «Газета.Ru».
Милли подчеркнул, что Штаты больше не имеют статус неоспоримой мировой державы, так как их господство испытывают Россия, Китай и Северная Корея, а также нестабильность и терроризм на Ближнем Востоке и в Африке.
5 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что президент России Владимир Путин не хочет прямого конфликта с НАТО. Он также заявил, что применение ядерного оружия неприемлемо, потому что оно способно уничтожить всю планету.
10 мая сенатор Алексей Пушков заявил, что риск противостояний с использованием ядерного оружия возрастает из-за отказа Запада от многополярного мира и заявил, что в ближайшее время стоит ждать новых геополитических потрясений, завязанных на жесткой конкуренции и «подогреваемых идеологическими разногласиями». Двумя днями ранее Пушков поделился прогнозами китайских аналитиков на первую половину XXI века, которая обещает быть «высококонфликтной» на фоне попыток западных стран воссоздать мир «под себя».