Группа подростков из Херсона 22 мая нашла схрон с оружием украинских радикалов рядом с местным интернатом, после чего показала находку российским военным.

«Нашли в подвале рядом с интернатом гранаты, четыре обоймы, вещи и два автомата. И еще были документы. Всё в гаражах лежало в черном пакете. Мы перепрятали в подвале», — рассказал один из юношей в беседе с «РИА Новости».

Среди документов, бывших в схроне, российские военные нашли военный билет военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором была отметка о его участии в карательной операции ВСУ в Донбассе.

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Подростки объяснили свой поступок желанием помочь российским военным наладить в городе мирную жизнь. Оба мальчика — сироты, которых приютил местный христианский дом. Они стараются работать фасовщиками макулатуры, чтобы зарабатывать хоть какие-то деньги.

«Мы хотим жить нормально и не находить ничего подобного, хочу помогать близким. Я живу в Херсоне, у нас не очень уютно. Я сирота, поэтому выживаем, как можем. Работаю, макулатуру фасую», — поделился Сергей.

«Мы каждое воскресенье ходим в церковь, общаемся, молимся Господу Богу. Жилье хорошее. Я тоже сирота, работаю с Сережей», – рассказал товарищ Сергея Артур.

18 мая пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) сообщило, что военнослужащими ведомства на территории Харьковской области было обнаружено несколько тайников украинских боевиков с оружием, боеприпасами, документами и продовольствием. По словам росгвардейцев, за минувшие несколько дней военнослужащие изъяли на территории Харьковской области более 10 тыс. патронов, 158 артиллерийских снарядов, 23 гранатомета и множество другого вооружения, в том числе иностранного производства.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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