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Командующий РВСН Каракаев заявил о способности ракеты «Сармат» летать через Южный полюс

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В ближайшие десятилетия кому-либо вряд ли удастся разработать средства, с помощью которых можно будет перехватить межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Она способна летать через Южный и Северный полюс, а также по другим траекториям. Об этом 22 мая рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения России (РВСН) Сергей Каракаев.

«От нашей пресловутой траектории через Северный полюс при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая, в принципе, сегодня не защищена. А также имеются возможности и других траекторий — с точки зрения возможности вывода в космическое пространство», — сказал Каракаев в программе «Военная приемка» телеканала «Звезда».

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Генерал-полковник добавил, что возможность менять траекторию полета нового ракетного комплекса достигается за счет его энерговооруженности.

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Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что испытания РС-28 «Сармат» продлятся до конца года. Первые серийные ракеты на боевое дежурство планируется поставить в конце осени, пишет «Газета.Ru».

16 мая военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков объяснил, почему США паникуют из-за того, что у РФ есть межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат». По его словам, ее запуск невозможно отследить до последних секунд, потому что на поверхности изменений нет — крышка шахты закрыта до последнего момента.

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Он стал первым в череде пусков программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Как отметил президент России Владимир Путин, аналогов «Сармата» не существует. Российский лидер подчеркнул, что данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

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