Диетолог Соломатина рассказала о вреде некоторых круп по утрам

Сваренные из рисовой или манной крупы каши повышают уровень глюкозы в крови. Это может быть вредно не только для людей с сахарным диабетом. Об этом 21 мая рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Врач отметила, что каши — это в общем-то полезное блюда, но всё зависит от вида круп, из которых они приготовлены.

«Далеко не все каши полезны, с утра особенно. Многим людям их вообще есть не надо или есть исключительно редко. К таким относятся манная каша, всеми любимая с детства, рисовая каша. Рисовую кашу мы обычно едим из белого риса», — сказала диетолог радиостанции «Говорит Москва».

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В этих видах круп содержится много крахмала, поэтому после их употребления уровень сахара в крови поднимается, так как у манной и рисовой каш высокий гликемический индекс.

Если употреблять их по утрам, повышение глюкозы в крови может навредить не только людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью или лишним весом. При злоупотреблении этими продуктами даже у здорового человека может развиться недомогание.

Помимо этого, говорит специалист, эти каши быстро дают человеку заряд энергии, который так же быстро исчезает, а вместо него появляются голод и сонливость. Это не очень хорошая привычка для детей, ведь они могут почувствовать усталость уже после первого урока в школе.

«А у тех, у кого есть какие-то уже заболевания, связанные с плохой утилизацией сахара, у них может развиться тревожность, раздражительность, головная боль и т. д.», — сказала Соломатина.

Диетолог сообщила, что для завтрака человеку больше всего подходят овсяная и кукурузная каши, у которых большое количество полезных свойств, однако это не должны быть быстрорастворимые продукты.

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