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Глава МЭР призвал по-новому решить вопросы логистики в торговле с Азией

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Для успешного сотрудничества России с азиатскими странами во внешнеэкономической деятельности необходимо по-новому решать логистические вопросы при развитии торговых отношений. Об этом 22 мая заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече министров торговли стран – участниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которая сейчас проходит в Бангкоке.

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«Если мы говорим о развитии торговли, то нам придется решать и вопросы с логистикой», — сказал Решетников «РИА Новости».

Он также отметил, что те логистические цепочки, которые есть у России и Азии в настоящий момент, больше подходят для торговли нефтепродуктами и зерном, а вот в поставках удобрений возникают вопросы.

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По поводу логистики в двусторонней торговле с Бангкоком Решетников уточнил, что в ней потребуются изменения, и этот вопрос уже был им затронут с вице-премьером Таиланда.

По словам министра, на Дальнем Востоке уже увеличиваются мощности портов для получения новых возможностей, среди которых перевозки более высокотехнологичной продукции.

19 мая министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия прорабатывает дополнительные каналы поставок и логистику из дружественных стран для поставки запчастей и комплектующих в энергетике.

29 апреля стало известно, что Минпромторг и Минтранс России ведут работы по развитию мультимодальных логистических цепочек. Новые логистические цепочки выстраиваются для всех групп товаров.

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