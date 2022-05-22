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Эрдоган: Анкара поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО при их солидарности с Турцией

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Анкара готова принять намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу в субботу, 21 мая. Для этого достаточно солидарности с республикой скандинавских стран.

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«Турция искренне поддерживает политику открытых дверей НАТО, а вопрос о требовании Швеции и Финляндии к членству в альянсе затрагивает жизненно важные интересы национальной безопасности республики», — говорится в сообщении на сайте турецкого лидера.

Эрдоган выразил мнение, что Швеция и Финляндия должны выразить солидарность с Анкарой по основным вопросам, в том числе по борьбе с терроризмом. Или отказаться от членства в НАТО.

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Генеральный секретарь альянса Столтенберг после беседы с Эрдоганом написал в Twitter о необходимости найти компромисс для всех сторон переговорного процесса.

«Мы согласны с необходимостью учитывать интересы безопасности всех союзников и продолжим искать решения», — написано в твите.

По итогам переговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё в этот же день Эрдоган в очередной раз подчеркнул, что Анкара не может игнорировать «террористические организации» на территории скандинавских стран, представляющие угрозу для членов НАТО.

Ранее издание Al-Monitor сообщило, что беспокойство Турции вызывает именно Швеция, а не Финляндия. Причиной тому — большое число живущих там курдов, в том числе беженцев, а также регулярная критика со стороны королевства турецких военных операций на курдских территориях в Сирии, напомнила «Газета.Ru».

19 мая президент Эрдоган заявил представителям НАТО, что Турция будет блокировать решение альянса по вступлению Швеции и Финляндии. Он обосновал свою позицию «недопустимостью присутствия в НАТО террористических организаций».

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

В России также критически отреагировали на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Так, президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер и выходит за рамки своего географического предназначения, пытаясь таким образом влиять на другие регионы.

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