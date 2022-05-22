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Командующий РВСН Каракаев заявил о способности ракеты «Сармат» летать через Южный полюс

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Разработать средства для перехвата российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая способна летать через Северный и Южный полюс, в ближайшие десятилетия вряд ли удастся, заявил в воскресенье, 22 мая, командующий Ракетными войсками стратегического назначения России (РВСН) Сергей Каракаев.

«От нашей пресловутой траектории через Северный полюс при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая, в принципе, сегодня не защищена. А также имеются возможности и других траекторий — с точки зрения возможности вывода в космическое пространство», — отметил он в программе «Военная приемка» телеканала «Звезда».

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Каракаев добавил, что именно за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса его траектория может меняться.

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Испытания российского стратегического ракетного комплекса «Сармат» продлятся до конца года, а первые серийные ракеты планируют поставить на боевое дежурство уже в конце осени 2022 года, приводит «Газета.Ru» сообщение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Он стал первым в череде пусков программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Как отметил президент России Владимир Путин, аналогов «Сармата» не существует. Российский лидер подчеркнул, что данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

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