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FPP: США и НАТО финансируют британскую фирму, распространяющую фейки о спецоперации России

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Фейки и ложную информацию о ситуации вокруг Украины и военной спецоперации по защите Донбасса западные СМИ распространяют при финансовой поддержке НАТО и США, сообщил журналист Рикардо Санчес Серра в статье для Федерации журналистов Перу (Federación de Periodistas del Perú).

«Надо отметить, что большая часть антироссийской пропаганды разрабатывается мощной английской маркетинговой компанией PR Network (NED), которая распространяет в западных СМИ антироссийские и прокиевские сообщения. Эта компания финансируется НАТО и США», — написал он.

«Что если самые важные наши истории о себе оказываются фейком?»
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Серра привел цитату писателя Стефана Цвейга в мемуарах о начале Первой мировой войны: «Все воюющие народы и без того в 1914 году находились в состоянии крайнего возмущения, самые страшные слухи незамедлительно подтверждались, верили в самую абсурдную ложь». Примерно это, по мнению журналиста, происходит и сейчас.

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«Критического анализа ситуации и исторических предпосылок больше нет. Многие журналисты перестали быть профессионалами, чтобы стать пропагандистами. Атака предвзятыми, необъективными новостями не дает мозгу работать. Они даже закрыли выпуски новостей Russia Today и Sputnik, чтобы люди не знали другую версию истории», — подчеркнул он.

Журналист приводит в пример сообщения о зданиях, которые якобы разрушили российские военные в Киеве, тогда как на самом деле это были постройки в секторе Газа. Разрушения в Донбассе, приписанные России, на самом деле совершила украинская ракета «Точка-У».

«Или тот момент, когда европейские новости выдавали бомбардировку Украины Россией, а на самом деле это была видеоигра. В это верили и продолжают верить многие. Всё это несерьезно и неэтично», — приводит слова журналиста «Газета.Ru».

19 мая Роскомнадзор сообщил, что с начала проведения российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса ведомство выявило 400 сайтов, распространяющих фейковую информацию. Все ресурсы транслировали недостоверную информацию, связанную с действиями Вооруженных сил России.

4 марта президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о наказании за фейки, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям. Статьей предусмотрена ответственность сроком до 15 лет.

О том, как работает механизм украинских фейков, 21 апреля рассказывал тренер нейролингвистического программирования (НЛП) Юрий Чекчурин. Главная задача фейка — вызвать эмоцию у адресата. Иногда — эмоцию и действие, но всегда — в обход рассудка, чтобы не возникло малейшей критики или аналитики получаемой информации.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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