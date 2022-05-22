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Эксперт спрогнозировал дальнейшее использование направленных Украине $40,1 млрд США

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Поставка оружия
Фото: TASS/Zuma
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Закон США о выделении Киеву помощи в размере $40,1 млрд рассчитан на то, что средства пойдут не только на вооружение для Украины. Об этом 21 мая в интервью «Известиям» заявил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

Он выразил мнение, что большая часть финансирования наверняка уйдет на прямую поставку вооружений, однако $9 млрд уйдет на то, чтобы восполнить потери запасов оборудования американской армии: часть вооружения будут поставлять напрямую из военного сектора США, и этот дефицит необходимо восполнять. Топорнин обосновал подобный подход фактором более оперативных поставок.

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«Кроме того, порядка $13 млрд выделено на оказание экономической помощи в широком смысле слова. Это и прямые финансовые трансферты, и реализация определенных программ поставки каких-то компонентов, того же продовольствия, если это будет необходимо. Плюс американцы позаботились о том, чтобы выделить средства на усиление так называемого европейского фланга обороны НАТО — почти $4 млрд», — добавил Топорнин.

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Эксперт предположил, что эти деньги будут расходоваться в странах, где находятся базы США, — это могут быть, в первую очередь, граничащие с Украиной страны — или пойдут на усиление национальной армии. В процессе реализации программы финансирования может возникнуть необходимость в помощи министерств и ведомств США, таких как минздрав или Госдеп, подчеркнул юрист.

Он также напомнил, что основная часть выделенных средств должна быть освоена до 30 сентября 2022 года, хотя их часть, направленная на восполнение армии США, можно использовать до 30 сентября 2023 года.

Контроль за использованием средств и завершение программы предстоит проводить генеральному контролеру, который к сентябрю 2024 года отчитается перед конгрессом, как, куда и с какой эффективностью были потрачены выделенные средства.

«Эти $40 млрд, да и мартовские $13 млрд — это, по сути, безвозвратная помощь США Украине. Эти деньги они не будут требовать от Украины. То есть, по сути, это безвозвратный кредит», — подытожил Николай Топорнин.

21 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около $40 млрд. Сенат одобрил этот документ 18 мая.

9 мая Байден подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. На это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание в США закона о поставках вооружений его стране по ленд-лизу является историческим шагом.

5 марта в МИД России призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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