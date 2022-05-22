Эксперты спрогнозировали дальнейшие обращения Украины за финпомощью

По мнению экспертов, Киев после получения $40 млрд от Америки попросит еще денег и довольно скоро. Специалисты напомнили, что ещё недавно сами Соединенные Штаты Америки говорили о высочайшем уровне коррупции на Украине, но похоже, что уже забыли об этом, передает телеканал «Известия».

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