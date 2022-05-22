В ДНР сообщили об обстреле Горловки из РПГ и огнестрельного оружия

Украинские боевики обстреляли город Горловку Донецкой Народной Республики (ДНР) из ручных гранатометов и стрелкового вооружения, сообщило 22 мая представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации через свой Telegram-канал.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 01:50 — н.п. Ленинское — н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина). Выпущено три гранаты из РПГ, также применялось стрелковое вооружение», — говорится в сообщении.

22 мая жители города Рубежного Луганской Народной Республики сообщили корреспонденту «Известий», что украинские радикалы продолжают наносить удары по городу. Боевики бьют по жилым кварталам из «Градов», корректируя огонь с помощью дронов.

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20 мая в Херсонской области глава администрации поселка Чернобаевка Юрий Турулев рассказал, что населенный пункт обстреливают украинские военные, в результате чего уже несколько мирных жителей погибли. Турулев подчеркнул, что в поселке находятся только мирные жители.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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