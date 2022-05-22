Денис Пушилин сообщил, что шесть военных ВСУ погибли при попытке взорвать склады «Азовстали»

Пытаясь взорвать склады с боеприпасами на заводе «Азовсталь», погибли шесть националистов группировки «Азов» (в отношении членов организации заведены уголовные дела в РФ), заявил 21 мая глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Уже после того, как вышла основная часть, они решили, отдал кто-то команду, взорвать склады боеприпасов. Но было это сделано наспех, команда была отдана очень криво. В итоге шесть человек погибли сразу и еще четверо, по-моему, получили ранения», — рассказал глава ДНР в эфире программы «Соловьев LIVE».

Дополнительно Пушилин уточнил, что среди сдавшихся в плен боевиков оказались иностранные наемники, и допустил пребывание на территории предприятия членов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом свидетельствуют запасы еды и воды. Поэтому защитники Донбасса проверяют «каждое помещение, каждый закоулок» завода, пишет «Газета.Ru».

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В тот же день глава ДНР заявил, что из 2439 пленных радикалов 78 — это женщины. Пушилин подчеркнул: боевики находятся под стражей, и в ближайшем времени их ожидает трибунал.

Территория завода «Азовсталь» была полностью освобождена 20 мая, о чем сообщило Министерство обороны РФ. С 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.

В тот же день корреспондент «Известий» сообщил о выходе с «Азовстали» командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея «Волыны» Волынского. Позже в распоряжении «Известий» появились кадры допроса боевика. Волынский подтвердил «Известиям», что на территории завода находились иностранные наемники.

18 мая вышедшие с предприятия националисты и украинские военные рассказали, что ВС РФ обращаются с ними хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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