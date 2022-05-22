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Захарова прокомментировала высказывание Макфола о лжи США Украине о членстве в НАТО

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Лживые обещания Вашингтона о вступлении Киева в Североатлантический альянс (НАТО), которые признал бывший посол США в России Майкл Макфол, подобны казусу с героем аудиосказки «По следам Бременских музыкантов» — ослом, заметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост», — кратко и точно о том, что случилось с бывшим послом США в России Макфолом в ходе интервью», — приводит «Газета.Ru» цитату дипломата из поста от 22 мая в Telegram-канале.

Так дипломат прокомментировала реакцию бывшего посла США Макфола на заданный вопрос в ходе политических дебатов в Канаде. Его спросили относительно обещаний американской стороны Украине о вступлении страны в НАТО: «Неужели [американские] дипломаты врали?» На что он ответил утвердительно и сослался на то, что так устроен реальный мир.

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20 мая посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что государство якобы может вступить в НАТО сразу после завершения конфликта в стране. По его словам, НАТО якобы остается «единственным якорем безопасности в Европе и во всем мире». Он считает, что подача заявки Украиной на вступление в альянс является «логичным продолжением процесса расширения блока».

16 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о том, что НАТО как организация ничего не сделала для помощи Украине. По словам министра, НАТО лишь смогла выражать «различные уровни обеспокоенности» в заявлениях.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.

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