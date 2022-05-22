Появились кадры с моментом стрельбы в московском ЖК

Фрагмент конфликта в московском ЖК в Строгино, в ходе которого пьяный дебошир устроил стрельбу, попал на видео.

На кадрах видно, как мужчина достает из кармана оружие и четыре раза стреляет из него.

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Ранее в тот же день очевидцы сообщали, что пьяный мужчина толкал двух девушек в супермаркете и вел себя неадекватно, после чего молодой человек одной из женщин потребовал от него извинений. Дебошир достал пистолет и попытался выстрелить в оппонента, но оружие дало осечку. После этого он зашел в подъезд жилого дома и попытался застрелить охранника. О состоянии охранника пока не сообщается.

По некоторым данным, виновник происшествия арендует квартиру в ЖК «Спутник», где произошел инцидент. В настоящий момент его местонахождение устанавливается.

На место стрельбы прибыли сотрудники правоохранительных органов, они опрашивают жильцов дома о произошедшем. Кадры их работы 22 мая оказались в распоряжении «Известий».