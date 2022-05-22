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Экс-посол США в РФ Макфол: Вашингтон лгал Киеву по поводу вступления в НАТО

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Обещания о вступлении в НАТО Украины, которые в течение нескольких лет раздавали американские дипломаты, оказались ложью. Это подтвердил в ходе Дебатов Мунка в Торонто бывший посол США в России Майкл Макфол.

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В ходе полемики между дипломатом с профессорами Чикагского и Гарвардского университетов Джоном Миршаймером и Стивеном Уолтом ведущий дискуссии напомнил о данных Вашингтоном Киеву обещаниях включения в альянс.

«В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что они могут присоединиться к альянсу. Мы повторяли это раз за разом. Так неужели дипломаты врали?» — спросил он. Дебаты прошли 12 мая, их запись размещена на YouTube-канале польского политика Радослава Сикорского.

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Улыбаясь, Макфол ответил утвердительно, добавив, что так «устроен реальный мир».

Дебаты Мунка (Munk Debates) — это полугодовая серия дебатов по основным вопросам политики, основанная в 2008 году Питером Мунком и Редьярдом Гриффитсом. Дебаты проводятся на крупных площадках и всё более популярны у публики. Победителем дебатов становится оратор, который смог убедить перейти от одной точки зрения к другой максимальное число зрителей.

20 мая посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что государство может вступить в НАТО сразу после завершения конфликта в стране. По его словам, НАТО якобы остается единственным якорем безопасности в Европе и во всем мире. Он считает, что подача заявки Украиной на вступление в альянс является логичным продолжением процесса расширения блока.

11 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, в том числе пообещав Украине вступление в НАТО.

При этом в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать факт, что, несмотря на слова об открытых дверях, альянс не намерен принимать страну.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.

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