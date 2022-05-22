Реклама
Прямой эфир
Мир
В ДНР сообщили об обстреле Горловки из РПГ и огнестрельного оружия
Армия
В РВСН усомнились в создании средств для перехвата «Сармата» в ближайшее десятилетие
Мир
Блинкен намекнул на отсутствие у США планов по восстановлению отношений с РФ
Культура
В России предложили ввести временные нормы лицензирования
Мир
В США заявили о резком росте числа дезертиров среди моряков ВМС
Спорт
Российский футболист Черышев объявил об уходе из «Валенсии»
Мир
Экс-посол подтвердил ложь США относительно вступления Украины в НАТО
Мир
В Рубежном рассказали о новых попытках боевиков Украины обстреливать поселение
Экономика
Минэкономики ФРГ заявило о приоритете рекомендаций ЕС при оплате российского газа
Спорт
Парижский ПСЖ продлил контракт с нападающим Килианом Мбаппе
Туризм
Испания открылась для всех иностранных туристов с ПЦР-тестом
Сюжет:

«Ведомости»: в России могут ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России может быть введен временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили «Ведомости» со ссылкой на информированные источники.

Персидские мотивы: на российских экранах появятся иранские фильмы и сериалы
Чего ждать российской публике от иранского кинематографа

Отмечается, что, согласно замыслу авторов инициативы, предполагается осуществление платежей российскими юрлицами и физлицами, органами власти и другими организациями с лицензионными контрактами с правообладателями из государств, которые ввели санкции против Москвы, на рублевый счет в уполномоченном банке или банках РФ.

Помимо этого, такие платежи будут осуществляться за объекты интеллектуальной собственности, использование которых зарубежные правообладатели запретили в России после начала спецоперации по защите Донбасса.

Реклама

«Таким образом, обязательства российских лицензиатов перед партнерами из недружественных стран будут считаться исполненными», — пояснили собеседники газеты.

Предполагается, что такой порядок расчетов будет действовать до отмены санкций и запретов на использование объектов интеллектуальной собственности. В настоящее время, подчеркнули источники издания, соответствующий указ президента находится на стадии подготовки.

Ранее, 21 апреля, сообщалось о разработке законопроекта, который позволит оставить фильмы и музыку из недружественных стран с помощью принудительной лицензии. В Гражданском кодексе РФ такой механизм есть, однако он распространяется только на патенты. Если это правило расширить на кино, фильмы и музыку от компаний, которые ушли из Российской Федерации, то даже четырехлетнее ожидание может не понадобиться.

В марте на фоне спецоперации России по защите Донбасса крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта. В их числе — Warner Bros., Paramount, Universal, Disney, Sony Pictures.

В числе прочих о завершении работы в РФ сообщил стриминговый сервис Netflix. Об этих намерениях стало известно 6 марта. За несколько дней до этого, 3 марта, сообщалось, что платформа заморозила работу над российскими проектами.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022