«Ведомости»: в России могут ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам

В России может быть введен временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили «Ведомости» со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что, согласно замыслу авторов инициативы, предполагается осуществление платежей российскими юрлицами и физлицами, органами власти и другими организациями с лицензионными контрактами с правообладателями из государств, которые ввели санкции против Москвы, на рублевый счет в уполномоченном банке или банках РФ.

Помимо этого, такие платежи будут осуществляться за объекты интеллектуальной собственности, использование которых зарубежные правообладатели запретили в России после начала спецоперации по защите Донбасса.

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«Таким образом, обязательства российских лицензиатов перед партнерами из недружественных стран будут считаться исполненными», — пояснили собеседники газеты.

Предполагается, что такой порядок расчетов будет действовать до отмены санкций и запретов на использование объектов интеллектуальной собственности. В настоящее время, подчеркнули источники издания, соответствующий указ президента находится на стадии подготовки.

Ранее, 21 апреля, сообщалось о разработке законопроекта, который позволит оставить фильмы и музыку из недружественных стран с помощью принудительной лицензии. В Гражданском кодексе РФ такой механизм есть, однако он распространяется только на патенты. Если это правило расширить на кино, фильмы и музыку от компаний, которые ушли из Российской Федерации, то даже четырехлетнее ожидание может не понадобиться.

В марте на фоне спецоперации России по защите Донбасса крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта. В их числе — Warner Bros., Paramount, Universal, Disney, Sony Pictures.

В числе прочих о завершении работы в РФ сообщил стриминговый сервис Netflix. Об этих намерениях стало известно 6 марта. За несколько дней до этого, 3 марта, сообщалось, что платформа заморозила работу над российскими проектами.