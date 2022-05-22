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Заслуженный юрист РФ рассказал о способах добиться индексации зарплаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Повышение уровня реального содержания зарплаты включает ее индексацию из-за роста потребительских цен на товары и услуги, следует из статьи 134 Трудового кодекса РФ (ТК РФ). Как напомнить об этом работодателю, в воскресенье, 22 мая, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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Он пояснил, что госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения индексируют зарплаты в установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами порядке. Другие работодатели руководствуются установленными коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

«Это не значит, что бюджетники могут требовать индексации в соответствии с нормами трудового права, а работники коммерческих организаций должны внимательно читать свой трудовой договор или контракт, и, если в них положение об индексации не содержится, они не вправе требовать восстановления своего нарушенного права на индексацию», — отметил Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

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По словам юриста, работодатель небюджетной сферы не имеет права лишать сотрудников законной индексации и уклониться от нее. При этом право работника на индексацию зарплаты не зависит от работодателя и включения в локальные нормативные акты организации соответствующих положений.

Он также напомнил, что повысить уровень реального содержания зарплаты могут выплата премий и повышение должностных окладов. Если же сотрудник считает работодателя не исполняющим обязанности по ежегодной индексации зарплаты, мотивированное заявление об этом можно направить в региональную трудовую инспекцию.

«На основании такого заявления должна быть проведена проверка, которая и даст ответы на все поставленные вопросы и поможет в установлении факта нарушения трудовых прав. В случае если этого не происходит, работник может обратиться в прокуратуру с требованием принятия мер прокурорского реагирования. Последней инстанцией является суд. Но здесь необходимо учитывать сроки обращения — один год со дня установленного срока выплаты соответствующих сумм», — резюмировал юрист.

Президент России Владимир Путин обсудит индексацию социальных выплат на заседании Госсовета на следующей неделе. Об этом заявил в четверг, 19 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Решение по индексации выплат будет принято на этом заседании. Речь пойдет главным образом о поддержке семей с детьми и индексации других соцвыплат.

В апреле высокопоставленный источник в Госдуме рассказал «Известиям» о намерении властей увеличить минимальный размер оплаты труда на 9%. По его словам, такой же уровень индексации предусмотрен и для прожиточного минимума.

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