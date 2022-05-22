Эрдоган: Турция поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО при выполнении ряда условий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 21 мая, провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и в ходе диалога заявил, что Анкара поддержит вступление в альянс Швеции и Финляндии, если эти страны пойдут на сотрудничество с республикой в борьбе с терроризмом и по некоторым другим вопросам.

По словам турецкого лидера, его страна поддерживает политику открытых дверей НАТО, но вопрос членства Хельсинки и Стокгольма «заключается в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции».

«Эрдоган отметил, что Турция не может положительно относиться к членству Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока эти страны не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, в частности по борьбе с терроризмом», — говорится в сообщении на странице в Twitter управления по связям Турции.

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В этот же день турецкий лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё. Он призвал страны отказаться от поддержки террористов.

В Twitter финский президент написал, что у них был «открытый и прямой» разговор, и пообещал, что лидеры продолжат вести «тесный диалог».

«Я заявил, что, как союзники по НАТО, Финляндия и Турция будут беспокоиться о безопасности друг друга, поэтому наши отношения будут укрепляться. Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях», — приводит слова финского лидера «Газета.Ru».

Как предположило 16 мая издание Al-Monitor, Турцию больше беспокоит именно Швеция, а не Финляндия: во-первых, в Швеции живет много курдов, в том числе беженцев, во-вторых, королевство регулярно критикует турецкие военные операции на курдских территориях в Сирии.

19 мая президент Эрдоган заявил представителям НАТО, что Турция будет блокировать решение альянса по вступлению Швеции и Финляндии. Он обосновал свою позицию «недопустимостью присутствия в НАТО террористических организаций».

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

Как указал 14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, большинство граждан Турции выступает против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая признана террористической в Турции.

В России также критически отреагировали на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Так, президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер и выходит за рамки своего географического предназначения, пытаясь таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.