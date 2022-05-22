Мейвезер и Мур провели выставочный бой в Абу-Даби

Американские боксеры Флойд Мейвезер и Дон Мур провели выставочный бой в Абу-Даби. Об этом 21 мая сообщил портал As.

Поединок длился восемь раундов по две минуты каждый. Победитель объявлен не был, так как подсчет очков во время схватки не велся.

Изначально боксеры должны были сойтись в схватке в Дубае в рамках турнира Global Titans, начало которого было назначено на 14 мая, однако турнир был перенесен из-за смерти президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайяна и обьявленого после этого траура.

Следующий поединок спортсменов в рамках Global Titans пройдет на вертолетной площадке небоскреба в Дубае 15 октября. Мероприятие Global Titans в Дубае должно стать первым из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые планировали провести в знаковых местах на четырех континентах планеты.