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Мейвезер и Мур провели выставочный бой в Абу-Даби

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Мэйвезер и Мур
Фото: TASS/EPA/ALI HAIDER
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Американские боксеры Флойд Мейвезер и Дон Мур провели выставочный бой в Абу-Даби. Об этом 21 мая сообщил портал As.

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Поединок длился восемь раундов по две минуты каждый. Победитель объявлен не был, так как подсчет очков во время схватки не велся.

Изначально боксеры должны были сойтись в схватке в Дубае в рамках турнира Global Titans, начало которого было назначено на 14 мая, однако турнир был перенесен из-за смерти президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайяна и обьявленого после этого траура.

Следующий поединок спортсменов в рамках Global Titans пройдет на вертолетной площадке небоскреба в Дубае 15 октября. Мероприятие Global Titans в Дубае должно стать первым из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые планировали провести в знаковых местах на четырех континентах планеты.

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