В Чечне заявили, что ВСУ убили раненую девушку-снайпера

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минометным ударом ликвидировали свою же девушку-снайпера в промзоне города Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Апты Алаудинов.

Как пояснил Алаудинов, военнослужащая была ранена и по рации запросила эвакуацию. Украинские военные, понимая, что не смогут прийти ей на помощь, открыли огонь из минометов по данному квадрату. В результате снайпер погибла.

«Когда она сказала, что она ранена, не может двигаться и просит помощи, они, понимая, что не могут прийти к ней на помощь, просто накрыли минометами и убили. То есть технология ведения боевых действий у них очень своеобразная», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

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Помощник главы Чечни подчеркнул, что девушка могла остаться в живых, если бы сдалась в плен.

Ранее, 16 мая, корреспондент «Известий» Александр Морозов рассказал, как российские военные врачи совместно с коллегами из ЛНР оказывают медицинскую помощь мирным жителям и пленным украинским боевикам. Служащий десантно-штурмовой бригады Артур рассказал, как его и еще двух раненых оставили на поле боя при отступлении. Когда подошли российские солдаты, в живых остался только он.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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