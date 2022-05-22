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Блинкен намекнул на отсутствие у США планов по восстановлению отношений с РФ

Блинкен намекнул, что нынешние власти США уже не наладят отношения с руководством РФ
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Энтони Блинкен
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Freddie Everett
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен в субботу, 21 мая, во время выступления в Вашингтоне перед выпускниками Джорджтаунского университета, намекнул на отсутствие у властей Соединенных Штатов планов по налаживанию отношений с российским руководством. Трансляция велась в Twitter внешнеполитического ведомства.

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«Да, у Нью-Йоркского университета на церемонии вручения дипломов выступала [певица] Тейлор Свифт. Но мой аппарат не позволил мне принести сюда мою гитару, чтобы посвятить [ее] песню We Are Never Ever Getting Back Together (с англ. «Мы никогда больше не будем вместе» — Ред.) президенту [РФ Владимиру] Путину», — иронично заметил глава Госдепа, добавив, что его сотрудники подчеркнули, что это будет «недипломатично, а также всем будет неловко».

Ранее в этот день в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Москва в качестве ответной меры запретила въезд в страну на постоянной основе для 963 американцев, в их числе президент США Джо Байден, его сын Хантер Байден, а также госсекретарь Энтони Блинкен. В российском МИД также добавили, что Россия не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога, и отделяет американский народ, который неизменно пользуется уважением в России, от властей США, разжигающих русофобию, и тех, кто их обслуживает. Именно эти люди вносятся в российский черный список, объяснили в ведомстве.

18 апреля посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия и США больше не являются партнерами. По словам дипломата, когда приехал в Вашингтон, его идея состояла в улучшении отношений, теперь же она состоит в стабилизации.

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