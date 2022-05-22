В России предложили ввести временные нормы лицензирования
Временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран могут ввести в России, сообщают в воскресенье, 22 мая, «Ведомости» со ссылкой на источники.
По данным издания, авторы инициативы предлагают создать юридическим и физическим лицам РФ, органам власти и другим организациям с лицензионными контрактами с правообладателями стран, которые ввели санкции против России, возможность осуществлять платежи на рублевый счет в уполномоченном российском банке или банках.
Платежи также будут осуществлять за объекты интеллектуальной собственности, использование которых зарубежные правообладатели запретили.
Поскольку ряд зарубежных медиакомпаний (Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount) приостановили деятельность в РФ с марта 2022 года, такое решение позволит российским лицензиатам выполнять перед партнерами из недружественных стран условия контрактов.
Предположительно, такой порядок расчетов будет действовать до снятия санкций и запретов на использование объектов интеллектуальной собственности. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина находится в стадии подготовки, добавили источники.
Ранее, в апреле, сообщалось о разработке законопроекта, который позволит оставить фильмы и музыку из недружественных стран с помощью принудительной лицензии. В Гражданском кодексе РФ такой механизм есть, однако он распространяется только на патенты. Если это правило расширить на кино, фильмы и музыку от компаний, которые ушли из Российской Федерации, то даже четырехлетнее ожидание может не понадобиться.
На фоне спецоперации России по защите Донбасса крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта. О дальнейших показах пока не сообщается. В числе таковых — Warner Bros., Paramount, Universal, Disney, Sony Pictures.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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