Эрдоган: Турция поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО при их единогласии с Анкарой

Турция будет согласна на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, если им удастся прийти к солидарной позиции с турецкой стороной. Об этом 21 мая сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В ходе телефонного разговора с генсеком НАТО турецкий лидер подчеркнул, что Анкара искренне поддерживает «политику открытых дверей» Североатлантического альянса. Однако у Турции есть разногласия с новыми кандидатами на членство в альянсе — Швецией и Финляндией — которые «заключаются в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции».

«Эрдоган отметил, что Турция не может положительно относиться к членству Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока эти страны не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, в частности по борьбе с терроризмом», — сообщило управление по связям Турции в сообщении на странице в соцсети Twitter.

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Турция хочет, чтобы финны и шведы публично осудили Рабочую партию Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической, и отменили санкции на импорт Турцией оружия из этих стран, добавляет «Газета.Ru».

Турецкое агентство Anadolu ранее в тот же день сообщило о том, что Эрдоган провел разговор о поддержке Швецией РПК с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Тогда же он поговорил поговорил с президентом Финляндии Саули Ниинистё, обсуждая ту же проблему.

Турецкий политолог Мехмет Перинчек 19 мая объяснил блокировку Турцией вступления в НАТО Швеции и Финляндии неразрешенными территориальными и вооруженными конфликтами. Помимо этого, по его словам, будущее расширение НАТО может сыграть против Турции так же, как и против России.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

В тот же день стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По информации источников агентства DPA, в блоке в среду планировалось обсудить поданные послами этих стран заявки на вступление в НАТО, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, однако из-за позиции Анкары переговоры не стартовали.

В России также критически отреагировали на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Так, президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер и выходит за рамки своего географического предназначения, пытаясь таким образом влиять на другие регионы.