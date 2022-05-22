Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о резком росте числа дезертиров среди моряков ВМС
Спорт
Российский футболист Черышев объявил об уходе из «Валенсии»
Мир
Экс-посол подтвердил ложь США относительно вступления Украины в НАТО
Мир
В Рубежном рассказали о новых попытках боевиков Украины обстреливать поселение
Экономика
Минэкономики ФРГ заявило о приоритете рекомендаций ЕС при оплате российского газа
Спорт
Парижский ПСЖ продлил контракт с нападающим Килианом Мбаппе
Туризм
Испания открылась для всех иностранных туристов с ПЦР-тестом
Мир
Минобороны сообщило о провокации боевиков Украины с жертвами среди мирного населения
Наука
Самый удаленный от Земли «Вояджер-1» начал передавать «странные данные»
Мир
Генсек НАТО обсудил с Эрдоганом членство Финляндии и Швеции в альянсе
Мир
Немцы потребовали отставки главы МИД ФРГ после слов о «разрушении» России
Сюжет:

Эрдоган: Турция поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО при их единогласии с Анкарой

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция будет согласна на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, если им удастся прийти к солидарной позиции с турецкой стороной. Об этом 21 мая сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Условно и срочно: Анкара начинает торг со Скандинавией
Смогут ли Финляндия и Швеция преодолеть вето Турции и вступить в НАТО

В ходе телефонного разговора с генсеком НАТО турецкий лидер подчеркнул, что Анкара искренне поддерживает «политику открытых дверей» Североатлантического альянса. Однако у Турции есть разногласия с новыми кандидатами на членство в альянсе — Швецией и Финляндией — которые «заключаются в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции».

«Эрдоган отметил, что Турция не может положительно относиться к членству Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока эти страны не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, в частности по борьбе с терроризмом», — сообщило управление по связям Турции в сообщении на странице в соцсети Twitter.

Реклама

Турция хочет, чтобы финны и шведы публично осудили Рабочую партию Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической, и отменили санкции на импорт Турцией оружия из этих стран, добавляет «Газета.Ru».

Турецкое агентство Anadolu ранее в тот же день сообщило о том, что Эрдоган провел разговор о поддержке Швецией РПК с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Тогда же он поговорил поговорил с президентом Финляндии Саули Ниинистё, обсуждая ту же проблему.

Турецкий политолог Мехмет Перинчек 19 мая объяснил блокировку Турцией вступления в НАТО Швеции и Финляндии неразрешенными территориальными и вооруженными конфликтами. Помимо этого, по его словам, будущее расширение НАТО может сыграть против Турции так же, как и против России.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

В тот же день стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По информации источников агентства DPA, в блоке в среду планировалось обсудить поданные послами этих стран заявки на вступление в НАТО, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, однако из-за позиции Анкары переговоры не стартовали.

В России также критически отреагировали на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Так, президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер и выходит за рамки своего географического предназначения, пытаясь таким образом влиять на другие регионы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022