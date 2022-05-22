Иммунолог Жемчугов поддержал возобновление вакцинации от оспы

Эпидемиологам на фоне распространения по всему миру оспы обезьян стоит задуматься о возобновлении прививок от натуральной оспы. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Именно оспы обезьян — не стоит [опасаться], правда. Но специалистам стоит задуматься, не возобновить ли вакцинацию от натуральной оспы. Это как заранее подстелить соломку», — отметил эксперт в интервью ТАСС, добавив, что не стоит исключать вероятность биотерроризма.

По его словам, оспа обезьян сохраняется в природе благодаря мелким грызунам, а вот природная оспа исчезла из-за отсутствия природных очагов.

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Пока, по его мнению, не стоит поднимать панику, однако решить вопрос о возобновлении прививок эксперт рекомендует с учетом вопроса доработки вакцины.

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил об отсутствии случаев оспы обезьян в России. При этом министр уточнил, что стране есть медикаментозная терапия этого заболевания и она в медицинских организациях присутствует.

20 мая стало известно о планах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провести экстренную встречу с участием экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Спикеры обсудят меры борьбы с заболеванием, а также вопрос использования вакцин от натуральный оспы для противостояния новой вспышке.

Как уточнили в ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

За последние дни несколько стран объявили о первых случаях заражения оспой обезьян. Так, министерство здравоохранения Испании сообщило о 23 новых ПЦР-тестах, которые дали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян. Также случаи были зафиксированы в Германии, Швеции, Великобритании и США. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.