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Россия гарантировала США должный отпор в ответ на антироссийские санкции

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МИД РФ
Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Враждебные действия Соединенных Штатов Америки, которым свойственен эффект бумеранга, будут получать должный отпор от России. Соответствующее решение носит вынужденный характер, о чем в воскресенье, 22 мая, сообщили в МИД РФ.

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«Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии», — говорится в распространенном в Telegram-канале российского посольства в США сообщении.

Соответствующее заявление было сделано в контексте публикации Министерства иностранных дел РФ перечня американских граждан, которым был запрещен взъезд в страну накануне, 21 мая. Под ограничительные меры попали президент США Джо Байден, его сын Хантер, госсекретарь Энтони Блинкен.

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16 мая МИД РФ указал на агрессивный курс Запада, за которым последует кардинальный пересмотр отношений России с недружественными странами. Агрессивная ревизионистская риторика требует кардинального пересмотра двусторонних отношений с недружественными государствами и всестороннего укрепления других направлений внешнеполитической деятельности, отметили в ведомстве.

14 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны ЕС ведут политику, выгодную главным образом Вашингтону, утрачивая признаки самостоятельности. Он предупредил, что последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, и отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.

Россия стала вводить контрсанкции в ответ на рестрикции Запада. С 24 февраля, после начала спецоперации по защите населения в Донбассе, ЕС и США приняли несколько пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики РФ.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов республик Донбасса со стороны ВСУ. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима в том числе для обеспечения безопасности России.

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