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Политолог Шаповалов объяснил причины требования немцами отставки Бербок

Политолог Шаповалов: требовании немцев об отставке Бербок обоснованно
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Анналена Бербок
Фото: TASS/IMAGO/Thomas Imo
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Правительство Германии антироссийской риторикой нарушает установленные в послевоенный период в немецком обществе нормы неприятия нацистских идей, объяснил в беседе с «Известиями» выпады министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок политолог Владимир Шаповалов в субботу, 21 мая.

«Фактически речь идет о том, что немецкое правительство нарушает давно установленные в послевоенный период нормы неприятия нацистских идей в обществе. Германия в настоящее время ассоциируется с украинскими нацистами, с одной стороны, а с другой — это явно выраженная антироссийская направленность немецкой политики и риторики. Это касается и канцлера Олафа Шольца, и министра иностранных дел Анналены Бербок», — сказал он.

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Шаповалов пояснил, что действия правительства ФРГ и главы МИД страны Бербок, представляющей партию «Союз 90 / Зеленые» — «являются вызывающими в отношении РФ и Украины». Также вызывает большие вопросы и военная помощь, которая идет от Берлина Киеву. Впервые с 1941 года на территории Украины могут появиться немецкие танки, что вызывает «очень серьезные негативные ассоциации», отметил политолог.

«Что касается Анналены Бербок, то, к сожалению, этот политик полностью дискредитирует те принципы и нормы партии «Зеленые», которые были в момент ее формирования. Тогда она занимала явную позицию пацифизма, невключения в те или иные конфликты. Собственно, партия имела явно выраженный антиамериканский характер. Сейчас же мы видим, что эти «Зеленые» являются проводником идей американского империализма в немецкой политике. Думаю, это вызывает достаточно серьезные протесты у значительной части немецкого общества», — подчеркнул он.

По мнению Шаповалова, позиции коалиции «Зеленых» не сильны, а высказывания Бербобк провоцируют кризис правительства. Если решение о досрочной отставке министра иностранных дел будет принято гражданами ФРГ, оно будет «вполне оправданно».

«Во всяком случае, те действия и высказывания Бербок, то есть человека, который должен быть главным дипломатом страны, позволяет себе допускать в отношении России, являются абсолютно непозволительными. Особенно с учетом тех исторических отношений, связывающих Москву и Берлин, которые, с одной стороны, являлись до последнего времени достаточно важными партнерами в Европе и в сфере экономики, и в сфере культуры. А с другой стороны, наши отношения базируются на воспоминаниях о Второй мировой войне, в которой СССР победил фашистскую Германию и спас в том числе немецкий народ от фашизма», — резюмировал эксперт.

21 мая сторонники бывшего председателя Социал-демократической партии Оскара Лафонтена осудили высказывание главы МИДа ФРГ Бербок о «разрушении России». В комментариях к посту Лафонтена в соцсети о том, что слова Бербок напоминают язык нацистов и наверняка понравился бы лидеру Третьего рейха, жители Германии полностью согласились с ним.

8 мая появилась информация о том, что Бербок забросали яйцами во время предвыборного митинга «Зеленых» в немецком городе Вуппертале.

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