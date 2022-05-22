Украинские боевики убили свою же раненую девушку-снайпера

Украинские радикалы во время боев в городе Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР) накрыли минометным огнем свою же соратницу-снайпера. Такой информацией поделился 21 мая помощник главы Республики Чечня по силовому блоку Апты Алаудинов.

Как рассказал чиновник, девушку ранили во время боев в городской промзоне, после чего она запросила у боевиков эвакуацию. Те же после получения сообщения убили ее огнем из минометов.

«Когда она сказала, что она ранена, не может двигаться и просит помощи, они, понимая, что не могут прийти к ней на помощь, просто накрыли минометами и убили. То есть технология ведения боевых действий у них очень своеобразная», — цитирует Алаудинова агентство «РИА Новости».

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Алаудинов подчеркнул, что девушка могла бы попасть в плен и остаться в живых, если бы не эта ситуация, добавляет «Газета.Ru»

16 мая корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу российских военных врачей совместно с коллегами из ЛНР по оказанию медицинской помощи мирным жителям и пленным украинским боевикам. Служащий десантно-штурмовой бригады Артур рассказал, как его и еще двух раненых оставили на поле боя при отступлении. Когда подошли российские солдаты, в живых остался только он.

8 мая пленный солдат Вооруженных сил Украины рассказал о том, почему возненавидел свое командование. Мужчина высказал мнение, что начальство ВСУ бросило его вместе с соратниками в бой «как мясо». Российские военные же, как он говорит, наоборот относятся к пленным «по-человечески».

В тот же день другой украинский пленный рассказал о том, что руководству ВСУ безразлична судьба собственных солдат. Забаррикадировавшемуся на территории предприятия «Азовмаш» подразделению украинское командование обещало помощь и подкрепления, но всё это осталось только на словах.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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