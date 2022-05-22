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Глава ДНР Пушилин заявил, что среди сдавшихся в «Азовстали» могут быть иностранцы

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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 21 мая заявил в эфире программы «Соловьев LIVE», что в числе сдавшихся на комбинате «Азовсталь» участников радикального формирования украинских националистов «Азов» (в отношении группировки в РФ возбуждены уголовные дела), по предварительной информации, были граждане иностранных государств.

«Азовсталь» полностью освобождена. Спецоперация в Донбассе 21 мая
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«Проводится работа с каждым [пленным] доскональная. По предварительной информации, да, были [иностранцы] и да, [они] есть. Но чтобы не быть голословным, это уже после работы специалистов будет информация уже, естественно, [дана] публично», — ответил Пушилин на соответствующий вопрос.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что все сдавшиеся боевики «Азова» находятся под стражей и будут отданы под трибунал в ближайшее время.

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«Абсолютно все они [боевики] в плену, абсолютно все находятся под стражей, и с ними работают специалисты, работает следствие. Мы будем выходить на суды и международный трибунал», — сообщил Пушилин.

Территория завода «Азовсталь» была полностью освобождена 20 мая, о чем сообщило Министерство обороны РФ. С 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода. Главу формирования «Азов» Дениса Прокопенко, который вышел вместе с другими членами организации, российские военные вывезли на специальном бронеавтомобиле, дополняет «Газета.Ru».

Среди вышедших из подземелий комбината был и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей «Волына» Волынский, кадры допроса которого оказались в распоряжении «Известий». Волынскийподтвердил «Известиям» информацию об иностранных наемниках, которые находились на территории завода.

18 мая вышедшие с предприятия националисты и украинские военные рассказали, что ВС РФ обращаются с ними хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь.

Военный обозреватель Виктор Литовкин 21 мая, комментируя сдачу «азовцев» в плен, предрек украинскому неонацизму крах. По его словам, пример «Азова» деморализует других украинских боевиков и заставит их тоже сложить оружие.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru

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