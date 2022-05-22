Офицер РФ спас жизнь своего командира и взял командование батальоном на себя

Минобороны в воскресенье, 22 мая, сообщило о примерах мужества и подвигов российских военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

В ходе марша бронетанковой техники старший сержант Александр Антипьев обнаружил на ответвлении от дороги группу из 30 украинских националистов, вооруженных стрелковым оружием, гранатометами, противотанковыми управляемыми ракетами и кочующими пулеметами. Не растерявшись в сложной обстановке, Антипьев открыл огонь по боевикам. В результате до 20 националистов были ликвидированы. Остатки группы сбежали с поля боя.

Майор Артем Хлыновский под обстрелом противника участвовал при развертывании, наведении и содержании переправы через реку. В результате одного из залпов командир понтонно-переправочного батальона был тяжело ранен. Хлыновский оказал первую медицинскую помощь командиру, чем спас ему жизнь. Затем взял управление батальоном на себя и продолжил наведение переправы. Вскоре Артем также получил осколочное ранение и был контужен. В это время минометный снаряд повредил уже возведенную переправу. Майор, невзирая на боль, продолжил руководить подчиненными, и переправа была восстановлена.

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Младший сержант Максим Бервинов в ходе патрулирования местности задержал пять националистов, осуществлявших под видом гражданских разведку местности. Спустя несколько дней, воспользовавшись темным временем суток, украинская диверсионно-разведывательная группа из 25 боевиков предприняла попытку прорваться в район, подконтрольный российским Вооруженным силам. Отделение Бервинова вступило в бой с превосходящими силами противника и уничтожило 15 националистов, а четверо были взяты в плен. Оставшиеся боевики отступили, бросив раненых на поле боя.

Накануне Минобороны рассказало о подвиге подполковника Павлика Мартиросяна. Во время переправы снаряд противника попал в бронетранспортер связи, тот упал в реку недалеко от берега. Офицер, рискуя жизнью, находясь под плотным огнем противника, бросился в воду и вытащил из автомобиля трех раненых военнослужащих, после чего организовал буксировку упавшей машины и тем самым не допустил утраты средств связи.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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