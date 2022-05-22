Эрдоган: Турция поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО при их единогласии с Анкарой

Анкара согласится со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО), если они проявят солидарность с турецкой стороной. Такое заявление сделал 21 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Эрдоган обратил внимание на то, что Турция искренне поддерживает «политику открытых дверей», которую проводит альянс. Однако проблема, возникшая с заявкой Финляндии и Швеции на вступление в альянс, «заключается в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции».

«Эрдоган отметил, что Турция не может положительно относиться к членству Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока эти страны не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, в частности по борьбе с терроризмом», — говорится в сообщении на странице в Twitter управления по связям Турции.

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Турция требует, чтобы Финляндия и Швеция публично осудили признанную в Турции террористической Рабочую партию Курдистана (РПК) и сняли наложенные на Анкару ограничения по поставкам оружия, добавляет «Газета.Ru».

Ранее в этот день Эрдоган обсудил заявки на членство в НАТО с президентом Финляндии Саули Ниинистё. В разговоре с политиком он подчеркивал позицию Турции по поддержке Финляндией организаций, которые Анкара считает террористическими. Турецкое агентство Anadolu в то же время сообщило о том, что аналогичный разговор о поддержке РПК Эрдоган провел с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

Турецкий политолог Мехмет Перинчек 19 мая объяснил блокировку Турцией вступления в НАТО Швеции и Финляндии неразрешенными территориальными и вооруженными конфликтами. Помимо этого, по его словам, будущее расширение НАТО может сыграть против Турции так же, как и против России.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

В тот же день стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По информации источников агентства DPA, в блоке в среду планировалось обсудить поданные послами этих стран заявки на вступление в НАТО, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, однако из-за позиции Анкары переговоры не стартовали.

В России также критически отреагировали на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Так, президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер и выходит за рамки своего географического предназначения, пытаясь таким образом влиять на другие регионы.