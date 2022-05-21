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Посольство США поместило Байдена на картину русского художника Ильи Репина

Посольство США на Украине поместило Байдена на картину Репина «Запорожцы»
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Джо Байден на картине Репина
Фото: Соцсети
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Посольство Соединенных Штатов Америки на Украине опубликовало картину русского художника Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», на которой в качестве пишущего обращение представлен президент США Джо Байден. Об этом стало известно в субботу, 21 мая.

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«Авторская визуализация президента Джо Байдена, подписывающего двухпартийный закон о дополнительных ассигнованиях Украине», — отмечается в сообщении американского внешнеполитического ведомства в Twitter.

В оригинальной версии картины вместо главы Белого дома изображен писарь, которому казаки диктуют ответ султану Османской империи Мехмеду IV.

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Законопроект о дополнительной помощи Украине на 2022 год, который упоминают дипломаты, был подписан хозяином Белого дома ранее этим же днем. Инициатива предусматривает дополнительные ассигнования в $40,1 млрд на финансовый год федеральным агентствам в рамках реагирования на ситуацию вокруг Украины.

9 мая Байден подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. На это глава Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание в США закона о поставках вооружений его стране по ленд-лизу является историческим шагом.

25 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в ходе переговоров с Зеленским заявили, что стране будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

5 марта в МИД России призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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