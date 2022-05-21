Пушилин назвал число сдавшихся в плен с «Азовстали» украинских женщин-боевиков

На мариупольском заводе «Азовсталь» в плен сдались 2439 украинских боевиков, в том числе 78 женщин. Такими данными в субботу, 21 мая, поделился глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Сейчас уже можно говорить полностью, что 2439 человек находится под стражей, из них 78 женщин. Есть некоторые очень отъявленные, подчеркнуто националистических взглядов, и [они] пока не собираются менять свои взгляды», — сообщил Пушилин.

Кроме того, глава ДНР рассказал о том, что на заводе находились пленные военные республики.

Реклама

«Трое пленных наших были. Более месяца. Сейчас на свободе. Отношение к ним было нормальное», — рассказал глава ДНР в эфире программы «Соловьев LIIVE».

Территория завода «Азовсталь» была полностью освобождена 20 мая, о чем сообщило Министерство обороны РФ. С 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.

В тот же день корреспондент «Известий» сообщил о выходе с «Азовстали» командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея «Волыны» Волынского. Позже в распоряжении «Известий» появились кадры допроса боевика. Волынский рассказал «Известиям», что на территории завода находились иностранные наемники. 21 мая об иностранцах в рядах сдавшихся боевиков сказал и Денис Пушилин.

21 мая корреспондент «Известий» Роман Польшаков первым побывал на территории завода и показал, как проходит его разминирование. Он также спустился в подвал комбината и отметил большую глубину, на которой находятся технические помещения завода.

Военный историк Виктор Литовкин в тот же день, комментируя сдачу «азовцев» в плен, предрек украинскому неонацизму крах. По его словам, пример «Азова» деморализует других украинских боевиков и заставит их тоже сложить оружие.

18 мая вышедшие с предприятия националисты и украинские военные рассказали, что ВС РФ обращаются с ними хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru