Савельев заявил о развитии новых логистических коридоров на фоне санкций против России

Антироссийские санкции заставляют Россию искать новые логистические коридоры, заявил в субботу, 21 мая, министр транспорта России Виталий Савельев в ходе визита в Астраханскую область.

«Те санкции, которые сегодня наложены на Российскую Федерацию, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены все вместе искать новые логистические коридоры», — цитирует министра ТАСС.

Савельев уточнил, что в качестве альтернативы рассматривается международный транспортный коридор «Север–Юг». С российской стороны маршрут по нему проходит через порты Оля, Астрахань и Махачкала, добавила «Газета.Ru».

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Международный транспортный коридор (МТК) «Север–Юг» — мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию. Он свяжет, в частности, Россию, Азербайджан, Иран и Индию.

19 мая министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал, что Россия прорабатывает дополнительные каналы поставок и логистику из дружественных стран для поставки запчастей и комплектующих в энергетике.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, начатую российскими военными 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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