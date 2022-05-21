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Испания открылась для всех иностранных туристов с ПЦР-тестом

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Фото: REUTERS/Susana Vera
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Испания приняла решение открыть страну для всех иностранных туристов с ПЦР-тестом на COVID-19. Об этом в субботу, 21 мая, сообщает портал La Informacion.

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«С 21 мая граждане стран, не входящих в Евросоюз, которые въезжают в Испанию по морю или воздушной авиацией, могут предъявлять по прибытии только справку с ПЦР- или антиген-тестом, сделанными не ранее чем за 72 и 24 часа до поездки соответственно», — говорится в сообщении.

Кроме того, в качестве альтернативы подойдет сертификат вакцинации, одобренный минздравом Испании, или справка о перенесенном COVID-19 в течение 180 дней. Детям до 12 лет никакие справки не нужны.

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Как пояснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), российские вакцины, и «Спутник V» в том числе, по-прежнему не признаны в Европе. Поэтому российские туристы старше 12 лет получают возможность прибыть в Испанию только с действующим сертификатом о вакцинации признанными в Европе (EMA) вакцинами или с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до вылета в Испанию.

«Подойдет справка с QR-кодом с портала госуслуг — на английском языке с данными загранпаспорта. Такой тест нужен и привитым «Спутником», и непривитым, различий не делается», — пояснили в АТОР.

Ранее граждане России могли въезжать в Испанию с 1 февраля только со справкой о прохождении вакцинации от коронавируса препаратом, одобренным EMA или ВОЗ.

14 мая стало известно, что Австрия снимает связанные с коронавирусом ограничения для въезда иностранных туристов с 16 мая. Так, при въезде в страну туристам больше не нужно предъявлять справки о перенесенной болезни, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о наличии вакцинации.

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