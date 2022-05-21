Самый удаленный от Земли «Вояджер-1» начал передавать «странные данные»

Самый удаленный от Земли космический зонд «Вояджер-1» стал передавать на Землю неверные телеметрические данные. Об этом в субботу, 21 мая, сообщает агентство Gizmodo со ссылкой на NASA.

Отмечается, что зонд находится в 23 млрд км от Земли и является самым удаленным от планеты объектом, созданным человеком. Зонд летит со скоростью примерно 61 тыс. км/ч. Сейчас от него на Землю поступают данные, которые не имеют никакого смысла.

«Можно сказать, что задачи такого рода на данном этапе миссии — практически норма. Обоим космическим кораблям («Вояджер-1» и «Вояджер-2». — Ред.) почти 45 лет, что намного превышает ожидаемый срок эксплуатации. Они находятся в межзвездном пространстве — среде с высоким уровнем радиации, в которой раньше не летал ни один космический корабль», — пояснила глава проектов в лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии Сюзанна Додд.

Реклама

В настоящий момент группа ученых начала выяснять, где именно произошел сбой и можно ли использовать технику дальше.

В ноябре 2019 года в NASA заявили, что «Вояджер-2» спустя более чем 40 лет после запуска вышел в межзвездное пространство. «Вояджер-2» подтвердил показания «Вояджера-1», что между гелиосферой и межзвездным пространством есть достаточно четкая граница, при пересечении которой выросли показатели радиации.

Первоначальной целью обоих «Вояджеров» было исследовать Юпитер и Сатурн. «Вояджер-2» также осуществил пролет мимо Урана и Нептуна. В конечном итоге оба аппарата покинули границы Солнечной системы.