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Spiegel: отношения Германии и Польши обострились из-за поставок вооружений Украине

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Отношения Германии и Польши обострились из-за затянувшихся переговоров о поставках вооружений Украине, пишет Spiegel 21 мая.

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В материале говорится, что переговоры об обмене вооружений между Германией и Польшей зашли в тупик, потому что Варшава требовала заменить свои танки, которые она поставила Украине, на новейшие немецкие танки Leopard. Однако германская сторона не смогла выполнить обещание, так как у нее нет в наличии этих танков.

«Немцы давали обещания усилить нашу обороноспособность и пополнять запасы, но, к сожалению, ни одно из них не было выполнено», — заявил замглавы МИД Польши Шимон Шинковски.

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Отмечается, что соглашение между Польшей и Германией едва ли может быть достигнуто в связи с тем, что быстрая поставка танков Leopard невозможна из-за проблем в производстве.

29 апреля сообщалось, что Польша предоставила Украине более 200 танков Т-72, что достаточно для формирования двух бригад, и несколько десятков боевых машин пехоты (БМП). Отмечалось, что украинской армии в основном передаются машины, не прошедшие модернизацию и изготовленные еще в годы СССР.

До этого, 23 апреля, стало известно, что Польша передала украинским властям вооружение на сумму около 7 млрд злотых, что в пересчете на доллары превысило 1,6 млрд. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к своему народу заявил о том, что страна начала получать от своих западных партнеров оружие, которое давно просила. Подробности он не раскрыл.

20 апреля сообщалось, что Германия рассматривает возможность поставок современных танков странам Восточной Европы, готовым отправить Украине вооружения времен СССР, с которым, как отмечается, уже знакомы украинские войска.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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