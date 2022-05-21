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Эрдоган назвал условие согласия Турции на вступление в НАТО Финляндии и Швеции

Эрдоган заявил, что Турция поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО при их единогласии с Анкарой
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Турция поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО при их единогласии с Анкарой. Об этом в субботу, 21 мая, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Турецкий лидер подчеркнул, что Турция искренне поддерживает политику открытых дверей НАТО. Однако вопрос, касающийся заявки Швеции и Финляндии на вступление в альянс, «заключается в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции».

«Эрдоган отметил, что Турция не может положительно относиться к членству Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока эти страны не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, в частности по борьбе с терроризмом», — говорится в сообщении на странице в Twitter управления по связям Турции.

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Ранее в этот день турецкий лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Как сообщает турецкое агентство Anadolu, Эрдоган призвал Стокгольм к отказу от поддержки террористов.

В тот же день Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Турецкий лидер заявил, что Турция не может игнорировать «террористические организации» на территории Финляндии, представляющие угрозу для Анкары в рамках альянса.

19 мая президент Эрдоган заявил представителям НАТО, что Турция будет блокировать решение альянса по вступлению Швеции и Финляндии. Он обосновал свою позицию «недопустимостью присутствия в НАТО террористических организаций».

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

Как указал 14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, большинство граждан Турции выступает против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая признана террористической в Турции.

В России также критически отреагировали на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Так, президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер и выходит за рамки своего географического предназначения, пытаясь таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.

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