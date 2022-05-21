В Казахстане во время футбольного матча обрушилась крыша стадиона

В казахском Шымкенте во время футбольного матча обрушилась крыша стадиона.

Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях. Как видно на ролике, кровлю сносит сильным ветром в сторону поля, после чего зрители пытались убрать ее.

В результате никто не пострадал. Из-за случившегося матч команд «Ордабасы» и «Аксу» пришлось остановить.

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В марте в Индии около 100 человек получили травмы в результате падения деревянной трибуны на стадионе. ЧП произошло на стадионе в городе Сурьяпет в индийском штате Телангана в ходе церемонии открытия национального чемпионата по кабадди — популярной в стране командной игры с элементами пятнашек и борьбы.

На трибуне находилось порядка 1,5 тыс. человек, что намного больше, чем могла выдержать конструкция.