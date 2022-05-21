Флаг России повесили на трофейный танк на «Азовстали»

Российский флаг повесили на трофейный украинский танк, который стоит на освобожденной территории «Азовстали». На территории комбината первым побывал корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков.

Ему военный с позывным «Старик» рассказал, что территория, где стоит танк, пока еще заминирована.

«Танк практически новый, трофейный, но пока не получается его забрать. Он на ходу, но боимся — мины, растяжки. До сих пор идет разминирование, слышим взрывы», — рассказал он.

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Польшаков попал на территорию «Азовстали» первым. Он показал огневые позиции, которые занимали боевики националистической группировки «Азов», а также бункеры, которые они занимали.

20 мая российское Министерство обороны сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Так, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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