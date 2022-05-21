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Флаг России повесили на трофейный танк на «Азовстали»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский флаг повесили на трофейный украинский танк, который стоит на освобожденной территории «Азовстали». На территории комбината первым побывал корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков.

Ему военный с позывным «Старик» рассказал, что территория, где стоит танк, пока еще заминирована.

«Танк практически новый, трофейный, но пока не получается его забрать. Он на ходу, но боимся — мины, растяжки. До сих пор идет разминирование, слышим взрывы», — рассказал он.

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Польшаков попал на территорию «Азовстали» первым. Он показал огневые позиции, которые занимали боевики националистической группировки «Азов», а также бункеры, которые они занимали.

20 мая российское Министерство обороны сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Так, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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