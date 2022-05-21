Офис TikTok в России обокрали на сумму более 1 млн рублей

В московском офисе соцсети TikTok неизвестные лица совершили кражу техники. По информации «Известий», предварительный ущерб составил более 1 млн рублей.

Установлено, что неизвестные проникли в офис ООО «Тикток рус» на Большой Якиманке 27 апреля и похитили технику фирмы Apple. Представители компании обратились в полицию.

Сообщается, что злоумышленники унесли с собой восемь часов Apple Watch, 31 iPhone, четыре компьютера Mac. При этом воры не повредили замки на дверях офиса, что может свидетельствовать о том, что у них были ключи, они знали, где находится ценная техника

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26 апреля мировой суд Москвы назначил административный штраф социальной сети TikTok в размере 2 млн рублей за отказ удалять запрещенный в России материал, речь идет о пропаганде сексуальных меньшинств. Протокол по TikTok составили за видеоролики с ЛГБТ-содержанием.

20 апреля стало известно, что китайское приложение TikTok стало вновь доступным для российских пользователей App Store. До этого, 19 апреля, появилась информация о том, что американская компания Apple удалила приложение TikTok из App Store в России. При поиске приложения в App Store оно не отображалось.