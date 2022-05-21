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Корреспондент «Известий» показал огневые позиции боевиков на «Азовстали»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков показал огневые позиции на «Азовстали» в Мариуполе, откуда вели огонь националисты и военные вооруженных сил Украины (ВСУ).

Один из военных обратил внимание съемочной группы на здание внутри комбината, которое могло быть наблюдательным пунктом.

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«Огневая точка или наблюдательный пункт, потому что он явно сложен искусственно. Там находился «азовец», который наблюдал за местом, где наши мобилизованные заходили», — рассказал военный «Известиям».

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Также он отметил, что с места могли вести огонь. Пройти в некоторые части «Азовстали» пока невозможно из-за мин.

«И вот дальше в следующих цехах были расположения националистов. Там сейчас всё заминировано. Чтобы туда попасть, надо ждать, пока произойдет зачистка», — рассказал Польшаков.

Ранее корреспондент телеканала «Известия», первым побывавший на территории освобожденного завода «Азовсталь», рассказал, что сейчас на территории предприятия проходит разминирование.

20 мая российское Министерство обороны сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». Так, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков националистической группировки «Азов» (в отношении которой в РФ возбуждены уголовные дела) и военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода. Ранее в тот день появилась информация о сдаче в плен руководителя «Азова» Дениса Прокопенко по прозвищу Редис.

Позже в тот же день Минобороны показало выход боевиков и их досмотр военнослужащими ВС РФ. У большинства в ходе досмотра были обнаружены схожие с нацистской символикой татуировки.

Между тем экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт 21 мая рассказал «Известиям», как СМИ на Западе врут о сдаче в плен боевиков нацгруппировки «Азов» (в отношении нее в РФ возбуждены уголовные дела). Гердт отметил, что западная доктрина на сегодняшний день зациклена на игнорировании нацистской идеологии «азовцев», их выдают за защитников родины.

Тогда же военный историк Виктор Литовкин заявил, что украинская власть не способна признать свое поражение в связи со сдачей в плен боевиков, укрывавшихся на заводе «Азовсталь». А заявления президента страны Владимира Зеленского о якобы эвакуации боевиков являются глупыми.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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