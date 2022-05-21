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В ЛНР установили официальный курс рубля к гривне

ЛНР установит курс валют, согласно которому одна гривна будет эквивалентна двум рублям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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С 23 мая в Луганской Народной Республике (ЛНР) будет установлен курс рубля к гривне в размере двух рублей за одну гривну. Это 21 мая следует из постановления правительства ЛНР.

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«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 2,0 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — сказано в документе.

До этого, в марте, правительство ЛНР постановило, что в республике можно использовать рубль и гривну. При этом курс был установлен в размере 2,5 российских рубля за 1 украинскую гривну.

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Ранее, 9 мая, сообщалось, что в освобожденной российскими военнослужащими Херсонской области Украины начали выплачивать пенсии в рублях.

С 1 мая регион ввел в обращение рубли. На время переходного периода, который составит около четырех месяцев, здесь будут в обращении и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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