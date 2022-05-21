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Эрдоган обсудил с Ниинистё вопрос вступления Финляндии в НАТО

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Об этом в субботу, 21 мая, сообщает телеканал NTV.

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Отмечается, что лидеры обсуждали возможное членство Финляндии в НАТО.

По данным канала, турецкий лидер заявил, что Турция не может игнорировать «террористические организации» на территории Финляндии, представляющие угрозу для Анкары в рамках альянса.

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Кроме того, в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Эрдоган заявил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они солидарны с Турцией, то Анкара не поддержит их вступление в альянс.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция искренне поддерживает политику открытых дверей НАТО и что вопрос, касающийся заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО, заключается в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции», — сказали журналистам в канцелярии турецкого президента.

19 мая президент Эрдоган заявил представителям НАТО, что Турция будет блокировать решение альянса по вступлению Швеции и Финляндии. Он обосновал свою позицию «недопустимостью присутствия в НАТО террористических организаций».

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

Как указал 14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, большинство граждан Турции выступает против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая признана террористической в Турции.

В России также критически отреагировали на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Так, президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер и выходит за рамки своего географического предназначения, пытаясь таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.

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