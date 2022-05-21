Spiegel указал на обострение отношений Германии и Польши из-за Украины

Нежелание Германии возместить Польше вооружения, поставленные Украине, обостряют отношения Берлина и Варшавы. Об этом 21 мая пишет немецкий журнал Spiegel.

«Немцы давали обещания усилить нашу обороноспособность и пополнить запасы, но, к сожалению, ни одно из них не было выполнено», — цитирует издание замглавы МИД Польши Шимона Шинковски.

Как указал журнал, переговоры об обмене вооружений между Германией и Польшей зашли в безнадежный тупик, потому что Варшава требовала заменить свои танки, которые она поставила Украине, на новейшие немецкие танки Leopard, но Берлин не смог выполнить это обещание, так как у самого их нет в наличии. Поэтому министру обороны Германии Кристине Ламбрехт пришлось признать в ходе конфиденциального разговора коалиционных политиков, что у нее мало надежд на достижение соглашения с Варшавой.

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В свою очередь член бундестага от партии «Зеленых» Тони Хофрейтер призвал правительство Германии выполнить взятые на себя обязательства. И заявил, что в бундестаге уже приняли предложение о поставках оружия, которое должно быть реализовано. Однако в минобороны Германии заявили, что поставить танки Leopard быстро не представляется возможным из-за проблем в их производстве, говорится в статье.

29 апреля сообщалось, что Польша предоставила Украине более 200 танков Т-72, что достаточно для формирования двух бригад, и несколько десятков боевых машин пехоты (БМП). Отмечалось, что украинской армии в основном передаются машины, не прошедшие модернизацию и изготовленные еще в годы СССР.

До этого, 23 апреля, сообщалось, что Польша передала украинским властям вооружение на сумму около 7 млрд злотых, что в пересчете на доллары превысило $1,6 млрд. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к своему народу заявил о том, что страна начала получать от своих западных партнеров оружие, которое давно просила. Подробности он не раскрыл.

20 апреля стало известно, что Германия рассматривает возможность поставок современных танков странам Восточной Европы, готовым отправить Украине вооружения времен СССР, с которым, как отмечается, уже знакомы украинские войска.

15 мая генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО продолжать наращивать поставки военной помощи Украине. Он отметил, что Киеву необходимо продолжать оказывать военную помощь, чтобы Украина смогла «достичь победы на поле боя».

7 мая генеральный секретарь НАТО отметил, что альянс планирует и дальше помогать Киеву, но не станет стороной конфликта. Кроме того, он заявил о намерении не допустить эскалацию геополитического кризиса и вовлечение в него других государств.

Западные страны начали предоставлять оружие Украине на фоне спецоперации, которую Россия 24 февраля начала с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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